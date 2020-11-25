صاحب محل جزم بالإسكندرية يعتدى على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «فيس وك» فيديو لشاب يبدو على ملامحه الخوف من إهانة ما، أو أنه قد تعرض للإهانة والضرب من شخص ما.وكتبت ولاء سيد صاحبة الفيديو:«الأستاذ صاحب محل جلال بتاع الجزم في الرصافة الإسكندرية».وقالت: «اللي لا يملك أي ذرة رحمة، اللي كل ما يستحقه من أهالي إسكندرية التحقير والتهزيق ضرب الولد دا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدون ي رحمة أو إنسانية لمجرد أنه وسخ له قدام محله بسبب أنه مش لابس حتى جذمة في رجله، مبصش لبرودة الجو وأن الغلبان دا ماشي حافي».وأضافت: «حتى لو وسخ له فعلًا فهو غصب عنه، ولا بص لضعفه وإعاقته، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو حتى التعبير عن قهرته، حسبي الله ونعم الوكيل أولًا وأخيرًا، وربنا ينتقم منه أشد انتقام».