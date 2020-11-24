حتى لا ننسى.. أحداث إرهابية استهدفت دور العبادة

لم ينتج عن التطرف سوى أبشع صور الإرهاب التي خلفت عناصر ورموز بلا عقيدة ولم تجد منهجًا سوى الدم، حتى اخترقوا حرمة الأديان وقدسية دور العبادة، إذ أصبح الاعتداء وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف دور العبادة أمرًا عاديًا في صورة تفتقر كل معاني الإنسانية.على مر السنوات الماضية استهدف الإرهاب دور عبادة إسلامية وقبطية مقدسة على مستوى مصر ودول العالم، دون مراعاة لحرمة أماكن العبادة وقدسيتها، ليدفع الثمن ضحايا أبرياء ليس لهم ذنب في كل تلك الصراعات.اتساقًا مع ذلك استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التهديدات الإرهابية التي تلقتها بعض المساجد في دولة ألمانيا الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية، ووصف هذا السلوك بالعدواني الذي يوقد الإثارة والفتن ويؤثر سلبًا على مختلف دول العالم.حتى لا ننسى.. تستعرض «الدستور» في التقرير التالي عدد من الأحداث الإرهابية التي استهدفت دور العبادة في عدد من الدول وليس مصر فقط.في إحدى الأيام السوداء عام 2017 وعقب صلاة الجمعة قامت العناصر الإرهابية بعمل إرهابي في مصر استهدف المصلين بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر الحادث الإرهابي عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.وقبل عام من الآن شهدت دولة نيوزيلندا حادث مأسوى بالتزامن مع تهديدات داعش في استهداف دور العبادة ومساجد تتبع السنة والشيعة، فقد تم استهداف مسجد النور وتم اطلاق النار في منطقة "دينز أفينيو" على إحدى الكنائس بالإضافة إلى استهداف مسجدًا آخر في ضاحية "لينوود" المجاورة.أسفر الحادث الإرهابي باستهداف مسجدين في نيوزيلندا عن استشهاد 49 شخصًا؛ منهم 41 شخصًا استشهدوا في الهجوم على مسجد "النور"، وتوفى سبعة آخرون في الهجوم على مسجد "لينوود"، وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش.لم تسلم المملكة العربية السعودية من الحوادث الإرهابية، ففي مايو 2015 تم استهداف مسجد "القديح"، ونتج عن الحادث أكثر من عشرين ضحية وعشرات الجرحى، فيما قد فشلت محاولة تفجير مسجد "العنود" بمدينة الدمام وراح ضحيته أربعة أشخاص.وفي أغسطس 2013 نفذت الجماعات الإرهبية حادث مروع أسفر عن استشهاد 44 شخصًا، بعد اقتحام وتدنيس مسجد الفتح بمنطقة رمسيس بالقاهرة وإطلاق النيران من داخله على المواطنين الأبرياء.المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أدان أي أحداث إرهابية يتم تنفيذها لاسيما الأعمال الإرهابية التي تستهدف دور العبادة التي ينتج عنها وقوع ضحايا أبرياء ليس لهم ذنب.