أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:34 ص
هبه محمدطباعة
أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يبحث المواطنين حاليًا عن الأسعار المتداولة في الأسواق، وكذلك أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الأربعاء 25-11-2020؛ لأن الدواجن نادرًا أن تتغير أسعارها في الأسواق، والسبب الأخر أن أسعارها مناسبة ومتوفر لجميع الفئات وفي متناول الجميع.
ويعرض لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات»، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
حيث أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء، وأسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الأربعاء 25-11-2020 مستقرة حاليًا في الأسواق ولا يوجد قابلية لإرتفاع أسعارها، حيث شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات.
وبخصوص الشركات الكبرى العاملة في الثروة الداجنة والبالغ عددها 14 شركة، كانت أبرز أسعار الشركات الأتية: «الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه».
ويعرض لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات»، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-20201 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
حيث أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء، وأسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الأربعاء 25-11-2020 مستقرة حاليًا في الأسواق ولا يوجد قابلية لإرتفاع أسعارها، حيث شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات.
وبخصوص الشركات الكبرى العاملة في الثروة الداجنة والبالغ عددها 14 شركة، كانت أبرز أسعار الشركات الأتية: «الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه».