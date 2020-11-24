عن التحول الرقمي.. والابتكار

تطالعنا الحياة بالمستجدات والمتغيرات السريعة كل يوم في كافة المجالات ،وكل مايمكننا ملاحظته مؤخرا هو هذا التحول الرقمي الملحوظ الذي غزا مجالات متعددة، ويحتل التعليم صدارة هذه المجالات، من حيث كونه ركيزة أساسية لكل مجتمع يطمح إلى النهوض لتحقيق طفرة نحو التقدم والازدهار،لذلك كان من الأهمية بمكان بذل الجهد للوقوف على حلول ناجعة لما تنطوي عليه العملية التعليمية من معضلات ومعوقات بغية تحقيق الطفرة المرجوة نحو المستقبل.

وباستعراض اهم المشكلات التي تقوض العملية التعليمية نجدها متمثلة في كثافة الفصول بطبيعة الحال ،وفقدان عناصر الإثارة والجذب في نوعية مناهج الدراسة وماتشتمل عليه من موضوعات غير شائقة تؤدي إلى صرف انتباه الطالب وفقدانه الرغبة في متابعة المدرس الذي يحاول جاهدا إيصال المعلومة ليحقق الإفهام المأمول !

لاشك أن هذا الانصراف مرده إلى تعلق النشء بالوسائط التكنولوجية والشبكة العنكبوتية وانبهارهم بها وإقبالهم المتسارع عليها واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي المنوعة التي تبدد الملل وتسعدهم بإيقاعها السريع وما تحويه من آليات تيسر حصولهم على المعلومات واستمتاعهم بمشاهدة الأفلام والصور الملونة والمتحركة والألعاب الالكترونية بحسب الذوق، فتسرع بخطا خيالاتهم نحو الإبداع والابتكار والتفنن في عالم واسع بالغ الرحابة يستوعب ملكاتهم، بجانب تواصلهم مع أصدقائهم متى أرادوا، وهي بهذا تسلب طاقاتهم الاستيعابية لكل ماهو رتيب ورخو مما يتعاطونه في قاعات الدرس التقليدية الروتينية المزدحمة؛ لذا يفقدون تركيزهم بل يعلنون كراهيتهم لمنظومة التعليم وعصيانهم للطرق التلقينية المملة التي تقتل فيهم خاصية الابتكار وتقضي على قدرتهم على الإبداع وحرية التعبير.

من أجل هذا أصبح تغيير منظومةالتعليم الحالية أمرا شديد الإلحاح لابد فيه أن يحل الإبداع محل التلقين، ليتوارى منهزما أمام تقنيات الكترونيةحديثة تستخدم كوسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وهو مايطلق عليه ( نظام التعليم الإلكتروني)، الذي يعتمد على تفاعل الطالب من خلال ما يبث من خلال الشبكة العنكبوتية_ المتاح له استخدامها وقتما شاء_ من المقررات الدراسية والمحتوى التعليمي والمهاري الذي من شأنه طمس ونسف طرق التلقين التقليدية السائدة التي لم تحقق أي نفع في بناء شخصية الدارس.

وبمسلكنا هذا نحو تحقيق الجودة في العملية التعليمية نضرب عصافير بحجر واحد لأبنائنا، فنمنح فرصة لإقامة الحوار وننمي القدرة على الابتكار والإبداع وسعة الأفق وإعمال الذهن دون تقييد مخل ،من خلال تنوع مصادر المعرفة وطرائق عرض المعارف والمعلومات وخلق بيئة دراسية تفاعلية تسهم في تحفيز الطلاب بما يتم استخدامه من الصور، والإنفوجرافيك ،والفيديو،وغرف النقاش وعقد الاختبارات الإلكترونية بهدف حفظ المعلومات المكتسبة في الذاكرة مما ييسر عليهم المتابعة ورفع درجة التركيز والاستيعاب لديهم التي تعد من أقوى ركائز النجاح ،من خلال تعاون مثمر بين جميع العناصر التي تقوم على إدارة العملية التعليمية من قيادة وإشراف تربوي ومعلمين وطلاب في آن معا.

ومصداقا لعلماء النفس التربويين فالتعلم يمر بثلاث مراحل: الانتباه، ثم الإدراك فالفهم. وكلما زادت كل مرحلة دفعت بالثانية نحو الهدف الحقيقي من التعلم.

وكما يحقق النظام التعليمي الإلكتروني فوائد تصب في صالح الطلاب فهي تعود بالنفع أيضا على المدرسين وأولياء الأمور من حيث توفير الوقت والجهد وتطوير القدرات والخبرات ،وسيصبح بمقدور ولي الأمر متابعة أبنائه سلوكيا وأداء دراسيا وتحصيلا علميا.