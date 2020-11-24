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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل «صحة الغربية»: عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:26 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على تفعيل دور المراقبين الصحيين والزائرات الصحية والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا، جاء ذلك أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمديرية الصحة.

وشدد على الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسئولى السن المدرسى بكل إدارة صحية، وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية.

وفى ذات السياق؛ قام الدكتور محمد وجدي مسئول الوبائيات والترصد بالمديرية، بعمل أول تدريب لإدارتي طنطا أول وثان طنطا على الترصد والإبلاغ عن حالات كورونا في المنشآت التعليمية والإجراءات الوقائية داخل المدارس وذلك خلال الفترة من 22-24 نوفمبر.
وكيل «صحة الغربية»: عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا
وكيل «صحة الغربية»: عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا
وكيل «صحة الغربية»: عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا
وكيل «صحة الغربية»: عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورونا

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