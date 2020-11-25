بعد البدء فى استثمارها.. أبرز المعلومات عن المخلفات الصلبة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وذلك وفقًا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لماقشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو وقد أشاد الجانب الألماني خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الاربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ الغربية قنا أسيوط) وكذلك مجهوداته على المستوى القومي.وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المخلفات الصلبة._ المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية._ يتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها._ من الممكن أن يكون المخلفات الصلبة قيمة فى موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير.