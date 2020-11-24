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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إمضاء بالموت.. أطباء سويسرا يجبرون مصابي كورونا الكبار على الموافقة بـ«عدم الإنعاش»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:04 م
الأطباء في سويسرا
الأطباء في سويسرا
سارة الشلقاني
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دعا الأطباء في سويسرا المعرضين لمضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى توقيع موافقة على عدم إنعاشهم حال تدهور حالتهم الصحية، وهي خطوة متبعة كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة داخل البلاد.

ويشمل ذلك الإجراء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكر، وهم الأكثر عرضة لتدهور صحتهم سريعا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يعني أنهم سيحتاجون الدخول إلى العناية المركزة، وهو ما رأى الأطباء السوسريون أنه يمثل ضغط على المستشفيات، التي تحتاج إلى استقبال أكبر عدد من المصابين الممكن إنعاشهم.

من جانبها، استنكرت منظمة «Pro Senectute Schweiz» للمسنين دعوة الأطباء للموافقة على عدم إنعاش كبار السن حال تدهور حالتهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قائلة إنه أمرا مبالغًا فيه.

وجاء توجه الأطباء السويسرون بعد بيانات من السلطات الصحية أكد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى تسجيل 9751 حالة في نحو ثلاثة أيام، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 300352 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3788 حالة.

وحذرت إحدى الجمعيات الطبية الرئيسية في سويسار من أن وحدات العناية المركزة تكاد تكون تعمل بكامل طاقتها، ووصلت للحد الأقصى من عمليات الإشغال، وهو ما يمثل خطورة على إمكانية علاج المصابين بـ«كوفيد-19».

وقال رئيس الجمعية السابق، ويدعى تيري فومو: "ما نسميه بالأسرة المعتمدة، التي يستخدمها المرضى الذين طلب منهم التوقيع، ممتلئة، لكن بالطبع لدينا بعضها احتياطيًا لأن جميع المستشفيات تمكنت من زيادة السعة من خلال طلب المزيد من الأطباء العمل داخل وحدات العناية حتى لو لم يكن ذلك عملهم الرئيسي، ولكن مع ذلك فإن الوضع حرج".

وفي السياق، تأمل سويسرا رغم أنها تعد بؤرة ساخنة لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خاصة في موجته الثانية وتسجيلها لنحو 5 آلاف إصابة في اليوم وزيادة عدد حالات الوفياة، في أن اتباع إجراءات مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووجود قيود على التجمعات، وارتداء أقنعة الوجه «الكمامات» من شأنه أن يدعم استمرار ركائز الاقتصاد مثل السياحة دون زيادة انتشار الوباء.

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