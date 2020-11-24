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حوادث

النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:03 م
المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
حسام محفوظ
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تفقد النائب العام المستشار حماده الصاوي صباح السبت نيابات الإسكندرية، وتحدث معهم عن الإنجازات التي تحققت وأهمية الرسالة التي يحملونها.

ووجه النائب العام حديثه إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، وإلى سائر الأعضاء على مستوى الجمهورية بقوله: أقولُ لكم منَ القلبِ: إنّي سعيدٌ جدًّا بالمستوى الذي آلَتْ إليه «النيابةُ العامةُ» في الفترةِ الحاليَّةِ، وستكونُ سعادتي أكبرَ في الفترةِ القادمَةِ لوِ استوعَبَ كلٌّ مِنَّا حجمَ الرسالةِ التي أرادَ اللهُ لنا جميعًا أن نؤديَها، وهي رسالةٌ ما أثقَلَها، ولكنْ ما أعظمَ ثوابَ مَن أحسَنَ أداءَهَا.

وتابع: سمعتمْ جميعًا في بدايةِ حديثِنَا الآيةَ الكريمةَ تأمرُنا بأنْ نحكُمَ بالعدلِ بينَ الناسِ، والحكمُ بالعدلِ بين الناسِ ليس لقاضٍ على منصةِ القضاء فقط، ألَيْسَ تصرُّفُكَ في محضرٍ تصرفًا سليمًا يُعطي كلَّ ذِي حقٍّ حقَّهُ حكمًا بالعَدْلِ؟ أليسَ التحقيقُ الفنيٌّ عالي المستوى هو حكمٌ بالعَدْلِ؟ أليسَ تصرُّفُكَ في محضرِ حيازَةٍ لمن طُردَتْ مِن مسكَنِهَا وتنتظرُ قرارًا سريعًا لتعودَ إليْهِ هو حكمٌ بالعدلِ؟ وفي انتقالِكَ على وجهِ السرعَةِ إلى مسرحِ الجريمةِ وبحثِكَ عنْ أدلَّةٍ لإعطاءِ الحقوقِ لأصحابِهَا، أليسَ ذلكَ حكمًا بالعدل؟ هكذا أرادَ اللهُ لنا في رسالةٍ ما أعظمَ ثوابَها إذا ما أحسَنَّا أداءَهَا.

وأردف: أدعو الجميعَ أن يُعمِلَ مشاعرَهُ ويَسأَلَ نفسَهُ ماذا لو كنتُ مكانَ المجنيِّ عليه؟ ماذا لو كانَ قريبًا لك؛ أخًا أو أختًا، أبًا أو أمًّا؟ كيفَ سيكونُ شعورُكَ وتصرفُكَ إذا تأخَّرَ أخذُ الحقِّ وتحقيقُ العدلِ؟ إنَّ الأمرَ يتطلَّبُ منَّا جميعًا أن نُعملَ مشاعرَنا، وأنْ نعيشَ ونشعرَ بحالاتِ المجنيِّ عليهم، تلك هي العدالةُ الناجزَةُ.

وشدد على أن العدالَةُ الناجزةُ تتحقق حينما نتصرَّفُ في قضيَّةٍ على وجْهِ السرعَةِ، ونُقدمُ المتهمَ فيها إلى المحاكمَةِ الجنائيَّةِ العاجلَةِ؛ ليشعُرَ المجتمعُ بسيادةِ القانون، وبالعدالةِ الناجزَةِ، فهذا هو الهدفُ من عملِ «النيابَةِ العامَّةِ».

وأضاف: تابعتمْ مواقِعَ التواصلِ الاجتماعيِّ ورُدُودَ فعلِ البعضِ فيها بعدما تولَّتِ «النيابَةُ العامةُ» التحقيقَ في جرائمَ ارتُكبتْ خلالَها، كنتُ أرى بنفسي عباراتٍ مكتوبةً تُحذَفُ على وجهِ السرعَةِ خشيةَ أنْ تلتقطَها إدارةٌ أُنشئتْ بمكتب «النائب العام»؛ هي «إدارةُ البيانِ» و«وحْدةُ الرَّصْد» فيها، وهذا التصدي الذي قُمْنا به لم نقصدْ منه إلَّا العدالةَ الناجزةَ، عدالةً في إعطاءِ المجتمعِ حقَّهُ أن يَعيشَ في بيئةٍ تُناسبُ أخلاقَهُ وقيمَهُ ومبادِئَهُ.

واستكمل: على كُلٍّ منَّا أن يُحسنَ إدارةَ نفسِهِ، وليسَ الأمرُ صعبًا، فلوِ اتَّسمْتُمْ بالسِّمَاتِ القضائيَّةِ وحرصتُمْ على قيمِ وأخلاقِ القضاءِ ستنجونَ بأنفُسِكُم، وتصبحونَ قادةً في المستقبل تستحقونَ الرِّيَادةَ، معقبا: أرَى في كلِّ فردٍ منكم شخصَ النائبِ العامِّ في المستقبلِ.

وتابع: كلُّ ما أطلبُهُ أنْ تستوعِبُوا حجْمَ رسالتِكُم وأنْ تُحسنُوا إدارةَ أنفسِكُم؛ فحجمُ الرسالَةِ أنها سامِيَةٌ، وحُسْنُ إدارةِ أنفسِكُم بالإعدادِ الفنيِّ والإداريِّ الجيِّدِ، وأنْ تكونوا قدوةً لكلِّ مَن يتعاملُ معكم. إنَّ بلدَنا تستحقُّ أنْ تكونَ «النيابةُ العامَّةُ» على نحوِ ما يأملُهُ المجتمعُ فيها.
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون
النائب العام: العدالة الناجزة تقتضي سرعة التصرف ليشعر المجتمع بسيادة القانون

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