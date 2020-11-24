زوج قتيلة المرج: «هىّ اللي رمت نفسها من البلكونة»

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال عامل متهم بقتل زوجته عقب ضبطها في أحضان عشيقها في المرج.أكد العامل أنه لم يقتل زوجته:"هى مَن ألقت بنفسها من العقار"، مشددًا على أنه أثناء عودته إلى المنزل وجد زوجته في احضان رجل غريب، فتعدّى عليها بالضرب، ثم ألقت بنفسها من شرفة منزلها"وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ألقاها من شرفة الشقة بالطابق السابع بعد ضبطها عارية في وضع مخل داخل الشقة، رفقة عشيقها "سائق" فانهال عليها ركلًا بالأيدى والأقدام ما أدى إلى سقوطها من شرفة الشقة بالطابق السابع لتلقي مصرعها في الحال إثر إصابتها بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.أضافت التحريات أن المتهم تعدى على المجنى عليها بالضرب المبرح عقب ضبطها عارية في أحضان عشيقها على سرير نومهما، ثم ألقاها من شرفة الشقة انتقاما لشرفه.وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا لشرفه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.