المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب المصريين بالخارج لامتحانات الأزهر

أعلنت السفارة المصرية بدولة الكويت عن المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب المصريين بالخارج لأداء امتحانات الأزهر الشريف، ويرصدها «الدستور» في النقاط التالية:- بيان نجاح من المعهد الأزهري معتمد من المنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد بالحي السابع بالقاهرة.- بيان قيد بالمعهد الأزهري على النموذج المعد لطلاب أبناؤنا بالخارج نموذج١١ معتمدا من المعهد والمنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.- ٢ صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 + صورة مدنية للطالب وإذا لم تتوفر يتم إحضار مدنية الوالد.- أصل شهادة الميلاد + إيصال رسوم المصروفات الدراسية للمعاهد الخاصة.- استمارة التقدم للامتحانات وهي استمارة تكتب يدويا بالمكتب الثقافي.