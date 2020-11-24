المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب المصريين بالخارج لامتحانات الأزهر
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:56 م
وفاء علي _ نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت السفارة المصرية بدولة الكويت عن المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب المصريين بالخارج لأداء امتحانات الأزهر الشريف، ويرصدها «الدستور» في النقاط التالية:
- بيان نجاح من المعهد الأزهري معتمد من المنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد بالحي السابع بالقاهرة.
- بيان قيد بالمعهد الأزهري على النموذج المعد لطلاب أبناؤنا بالخارج نموذج١١ معتمدا من المعهد والمنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.
- ٢ صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 + صورة مدنية للطالب وإذا لم تتوفر يتم إحضار مدنية الوالد.
- أصل شهادة الميلاد + إيصال رسوم المصروفات الدراسية للمعاهد الخاصة.
- استمارة التقدم للامتحانات وهي استمارة تكتب يدويا بالمكتب الثقافي.
- بيان نجاح من المعهد الأزهري معتمد من المنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد بالحي السابع بالقاهرة.
- بيان قيد بالمعهد الأزهري على النموذج المعد لطلاب أبناؤنا بالخارج نموذج١١ معتمدا من المعهد والمنطقة الأزهرية ثم الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.
- ٢ صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 + صورة مدنية للطالب وإذا لم تتوفر يتم إحضار مدنية الوالد.
- أصل شهادة الميلاد + إيصال رسوم المصروفات الدراسية للمعاهد الخاصة.
- استمارة التقدم للامتحانات وهي استمارة تكتب يدويا بالمكتب الثقافي.