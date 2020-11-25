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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

10 معلومات لا تعرفها عن الصقور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:37 ص
صقر
صقر
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على نجاح محميات جنوب سيناء فى إنقاذ وإعادة إطلاق طائر "عقاب" من نوع السعفاء الكبرى، ويسمي كذلك بـ"العقاب المرقط الكبير" وهو ينتمي لفصيلة الجوارح البازية ويطلق عليه بالإنجليزية Greater Spotted Eagle.

ويعد "العقاب المرقط الكبير" من الطيور الجارحة والمعرضة لخطر الانقراض، طبقا لقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN للأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع الخاص والسياحى.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الصقور بعدما نجحت وزارة البيئة في إعادة إطلاق أكثر من نوع صقر وتوفير لهم الرعاية.

- جنس طائر جارح.

- يفقس بيض الصقر في أواخر الصيف.

- تقوم أنثى الصقر باصطياد فرائسهـا من الطيور المهاجرة في ذلك الـوقـت لإطعام أفراخهـا الصغيرة، وإذا فقست بيضة من بيض الصقر وكان فرخـها ضعيفًا تتركه أمه بدون طعام أوتقوم باطعامه للأفراخ الأخرى القوية.

- الصقور ذات أنواع عديدة من أهمها الصقر الحر والذي يشتهر بأنواعه (الجرودي والقطامي والحجازي) وصقر شاهين والعوسق والشامي الجير والمغربي والفارسي والبخاري والوكري.

- الصقر صياد ماهر على صيد فرائسه ليقتات عليها، الأمر الذي دفع الكثيرين للاستفادة من هذه الميزة لتدريبه على الصيد.

- بعض الدول تربى الصقر على أنه حيوان أليف يعتمد عليه في جلب القوت من الأرانب وبعض الطيور.

- ينتسب الصقر إلى فصيلة الصقور أو الصقريات، ويتراوح طوله بين 25 و70 سنتمترا، ويبلغ وزنه 2 كيلو جرام، إناث الصقور أكبر من الذكور في جميع الأنواع.

- تبني الصقور أعشاشها في الشعاب الصخرية أو في الأشجار أو على الأرض.

- تبني الأعشاش من العصي لكن بعض الصقور تبني الأعشاش من الأماليد (أغصان صغيرة) والأعشاب ومواد نباتية أخرى.

- صغار الصقور جميعها بيضاء وضعيفة بدون والديها.

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