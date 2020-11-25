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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث اليوم الأربعاء 25-11-2020

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:52 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارًا، اليوم الأربعاء الموافق 25-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف، ليسجل 15.596 جنيه للشراء، و15.696 جنيه للبيع، مقابل 15.590 جنيه للشراء، و15.690 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 5.92 قرش منذ بداية نوفمبر الحالي.

وعالميًا شهد سعر الدولار ارتفاعًا مقابل اليورو بنسبة 0.3% ليسجل 1.1824 دولار، كما زاد أمام الين الياباني بنحو 0.4% ليصل إلى 104.23 ين.

وكان الدولار قد سجل أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية في عامين ونصف خلال وقت مبكر من التعاملات، ليبدء التعافي بعد إعلان بيانات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة التي أظهرت توسعه لأعلى مستوى منذ مارس عام 2015 في الشهر الجاري بالتقديرات الأولية، مسجلًا 57.9 نقطة مقابل 56.3 نقطة المسجلة في أكتوبر الماضي.

أما على المستوى المحلي، قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتًا إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلًا قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء 25-11-2020


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

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