حملات مكثفة للقضاء على الناموس والبعوض بمصيف بلطيم

قال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إن أعمال الرش بالمدينة ومكافحة الحشرات والبعوض مستمرة، حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض، مؤكدًا بتكثيف حملات الرش اليومية للقضاء على الناموس والبعوض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.ووجه عبدالقوي، برش أماكن غرف الصرف الصحى والطرنشات الخاصة بالعمارات نظرًا لعدم استكمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى رش الأشجار بجميع مناطق المدينة في الشوارع العامة والفرعية والصناديق الخاصة بالقمامة والظهير الخلفي من المصيف ضمن الخطة الموضوعة من قبل مديرية الصحة لتنفيذها بالمدينة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على ظاهرة البعوض نهائيًا بالمدينة والاستعداد لصيف ٢٠٢١.