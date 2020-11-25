تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم فى مصر



يهمك أيضاً | تعطيل الدراسة فى 6 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

تصل الحرارة في وادي النطرون 22 13

طنطا 21 14

تصل الحرارة في شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

تصل الحرارة في بلطيم 20 15

مطروح 19 14

تصل الحرارة في السلوم 19 15

سيوة 20 10

تصل الحرارة في بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

تصل الحرارة في الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

تصل الحرارة في العريش 22 13

رفح 22 12

تصل الحرارة في راس سدر 23 15

نخل 21 08

تصل الحرارة في نويبع 25 19

طابا 22 13

تصل الحرارة في كاترين 15 04

الطور 24 14

تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

تصل الحرارة في مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

تصل الحرارة في بني سويف 23 11

المنيا 23 10

تصل الحرارة في أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

تصل الحرارة في قنا 26 13

الأقصر 25 11

تصل الحرارة في أسوان 28 13

إدفو 28 13

تصل الحرارة في أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 26 10

تصل الحرارة في الشلاتين 30 22

أبورماد 29 21

تصل الحرارة في حلايب 28 23

راس حدربه 29 21 وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 21 14الإسكندرية 19 14تصل الحرارة في وادي النطرون 22 13طنطا 21 14تصل الحرارة في شبين الكوم 21 14دمنهور 20 14تصل الحرارة في بلطيم 20 15مطروح 19 14تصل الحرارة في السلوم 19 15سيوة 20 10تصل الحرارة في بورسعيد 22 16دمياط 20 15تصل الحرارة في الزقازيق 24 14المنصورة 23 13تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12السويس 23 15تصل الحرارة في العريش 22 13رفح 22 12تصل الحرارة في راس سدر 23 15نخل 21 08تصل الحرارة في نويبع 25 19طابا 22 13تصل الحرارة في كاترين 15 04الطور 24 14تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 17الغردقة 28 16تصل الحرارة في مرسى علم 26 17الفيوم 23 11تصل الحرارة في بني سويف 23 11المنيا 23 10تصل الحرارة في أسيوط 23 11سوهاج 24 12تصل الحرارة في قنا 26 13الأقصر 25 11تصل الحرارة في أسوان 28 13إدفو 28 13تصل الحرارة في أبوسمبل 24 12الوادى الجديد 26 10تصل الحرارة في الشلاتين 30 22أبورماد 29 21تصل الحرارة في حلايب 28 23راس حدربه 29 21

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الاربعاء 25-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الأربعاء لطيفا نهارا باردا ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة.وعن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة شرقا نشطة غربا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيفا نهارا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء.والظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد.