تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى مصر
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الاربعاء 25-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الأربعاء لطيفا نهارا باردا ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة.
وعن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة شرقا نشطة غربا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيفا نهارا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.
أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء.
والظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادي النطرون 22 13
طنطا 21 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 14
دمنهور 20 14
تصل الحرارة في بلطيم 20 15
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 19 15
سيوة 20 10
تصل الحرارة في بورسعيد 22 16
دمياط 20 15
تصل الحرارة في الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12
السويس 23 15
تصل الحرارة في العريش 22 13
رفح 22 12
تصل الحرارة في راس سدر 23 15
نخل 21 08
تصل الحرارة في نويبع 25 19
طابا 22 13
تصل الحرارة في كاترين 15 04
الطور 24 14
تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 17
الغردقة 28 16
تصل الحرارة في مرسى علم 26 17
الفيوم 23 11
تصل الحرارة في بني سويف 23 11
المنيا 23 10
تصل الحرارة في أسيوط 23 11
سوهاج 24 12
تصل الحرارة في قنا 26 13
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 28 13
إدفو 28 13
تصل الحرارة في أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 26 10
تصل الحرارة في الشلاتين 30 22
أبورماد 29 21
تصل الحرارة في حلايب 28 23
راس حدربه 29 21
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الاربعاء 25-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الأربعاء لطيفا نهارا باردا ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة.
وعن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة شرقا نشطة غربا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيفا نهارا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.
أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء.
والظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد.
يهمك أيضاً | تعطيل الدراسة فى 6 محافظات بسبب سوء الأحوال الجويةوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 21 14
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادي النطرون 22 13
طنطا 21 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 21 14
دمنهور 20 14
تصل الحرارة في بلطيم 20 15
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 19 15
سيوة 20 10
تصل الحرارة في بورسعيد 22 16
دمياط 20 15
تصل الحرارة في الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12
السويس 23 15
تصل الحرارة في العريش 22 13
رفح 22 12
تصل الحرارة في راس سدر 23 15
نخل 21 08
تصل الحرارة في نويبع 25 19
طابا 22 13
تصل الحرارة في كاترين 15 04
الطور 24 14
تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 17
الغردقة 28 16
تصل الحرارة في مرسى علم 26 17
الفيوم 23 11
تصل الحرارة في بني سويف 23 11
المنيا 23 10
تصل الحرارة في أسيوط 23 11
سوهاج 24 12
تصل الحرارة في قنا 26 13
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 28 13
إدفو 28 13
تصل الحرارة في أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 26 10
تصل الحرارة في الشلاتين 30 22
أبورماد 29 21
تصل الحرارة في حلايب 28 23
راس حدربه 29 21