صدر القصر العينى: الطقس البارد والرطوبة عوامل مساعدة في انتشار الفيروسات

أكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون لمدة 25 ثانية، وذلك حتى لا تتفاقم الأزمة.وأكد سالم، أن فيروس كورونا المستجد ما زال موجودا بالفعل ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مشددا على أهمية الالتزام برسائل رئيس الجمهورية للوقاية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن حالات الإصابة في الموجة الثانية ستكون أكبر من الموجة الأولى، ولكن الأصعب هو الحالات التي تستدعي العناية المركزة والمستشفيات، والحالات التي تنتهي إصابتها بالوفاة، وطمأن المواطنين بأن الموجة الثانية مهما بلغت شدتها سوف تصل إلى ذروة معينة، ثم تهبط وتتوقف بعدها.وأشار رئيس قسم الصدر بقصر العيني، إلى أن الطقس البارد وشدة الرياح والرطوبة تعد عوامل مساعدة في انتشار الفيروسات بشكل أكبر وأسرع، موضحا أن تكرار إصابة المتعافين في مصر قليل جدًا، وما يحدث لبعضهم هو عدم اكتمال للشفاء.ولفت الدكتور أيمن سالم، إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا تغير في مصر للمرة الرابعة وذلك وفقا للتحديثات المستمرة للأبحاث الجارية على الفيروس، كاشفا أن الراحة والسوائل والنوم الكافي تعد عوامل مساعدة في زيادة مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الفيروسات.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه اليوم خلال كلمته للشعب بشأن آخر تطورات مواجهة فيروس كورونا، كل التقدير والاحترام للأطقم الطبية والحكومة لجهودهم وإدارتهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.