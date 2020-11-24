اليمن يدين الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي على جدة

أدانت اليمن الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف بمقذوف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة.وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، الثلاثاء، أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الأحياء السكنية، تؤكد عدم جدية هذه الميليشيا بالانخراط في عملية سلام حقيقية بقيادة الأمم المتحدة، وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة.