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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوريل يتحدث عن فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:19 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إمكانية فرض عقوبات أوروبية أشد صرامة على تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، قائلا إن قادة التكتل سيتناولون الأمر في اجتماع يومي 10 و11 ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال بوريل للبرلمان الأوروبي اليوم في بروكسل: "بالتأكيد نحن في لحظة حرجة فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا. سيتعين على الزعماء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات".

وفرض الاتحاد الأوروبي في فبراير تجميد أصول وحظر سفر اثنين من موظفي شركة البترول التركية (تباو) في رد فعل على تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص.

وتم تعليق اقتراح قبرصي بإدراج كيانات تركية وإضافة أفراد إلى تلك القائمة السوداء منذ يونيو وسط تردد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا.

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