فرنسا تتجاوز عتبة خمسين ألف وفاة بكورونا

تجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.وقالت الادارة في تقريرها اليومي إن 34 الفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات بينها 458 وفاة في الساعات ال24 الاخيرة، فيما سجلت 15 الفا و838 وفاة في دور المسنين واصحاب الحاجات الخاصة والمراكز الصحية الاجتماعية، في زيادة بلغت 551 وفاة منذ التحديث الاخير للارقام الجمعة.واحصي أكثر من تسعة آلاف اصابة جديدة مقابل 4500 إصابة الاثنين. وحصيلة الاثنين هي الاولى التي سجلت أقل من خمسة آلاف إصابة منذ نهاية سبتمبر.وتواصل نسبة الفحوص الايجابية قياسا بالعدد الاجمالي للفحوص التي اجريت تراجعها، وقد بلغت الثلاثاء 13،1 في المئة مقابل 13،3 في المئة الاثنين و14 في المئة الاحد. وهذا التراجع مستمر منذ بداية نوفمبر.كذلك، يستمر تراجع الضغط في المستشفيات. وبلغ عدد الموجودين في اقسام الانعاش الثلاثاء 4277 مريضا مقابل 4438 الاثنين.وبلغ العدد الاجمالي للمصابين الموجودين في المستشفيات الثلاثاء 30 ألفا و594 شخصا مقابل 31 ألفا و449 الاثنين.