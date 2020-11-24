البرلمان الليبي: كل إقليم في بلادنا سيمثل بالمجلس الرئاسي الجديد

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إن كل إقليم في ليبيا سيكون له ممثل في المجلس الرئاسي الجديد المرتقب تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا لإجراء الانتخابات.وأكد عقيلة صالح خلال لقائه اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، وجود بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها.وأوضح أن مصالح روسيا في ليبيا محفوظة، مؤكدا أهمية العلاقات الروسية الليبية وعلى دور موسكو المهم في حل الأزمة الليبية.من جانبه، أكد لافروف أن روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا، مشيدا في الوقت ذاته بالتزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية.