عرض «ماضي x ماضي» من مسرحية «اللوكاندة» على مسرح نجيب الريحاني

عرضت حلقة «ماضي x ماضي» من مسرحية «اللوكاندة» أول سيت كوم مسرحي في مصر، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.ومن المقرر أن يبدأ قريبا عرض المسرحية على قناة dmc ومنصة WATCH iT من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.«اللوكاندة» سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب «اللوكاندة» التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي ودياب وحمدي الميرغني ويزو وإبرام سمير ونورهان منصور وأحمد الطماني وعلي حمدي ووائل العوني ومريم البحراوي وياسمين سمير وأميرة حافظ، محمد حسن ومحمد بطاوي وأحمد فرج وميدرونا وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو وأحمد أشرف ومصطفى سعيد ومصطفى حمزة ومحمد عصام وشريف حسني.من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.