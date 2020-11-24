تأجيل المرحلة التالية من محاكمة نتنياهو بتهم فساد حتى فبراير

جرى تأجيل استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد لمدة شهر لمنح الدفاع المزيد من الوقت للرد على لائحة الاتهام.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيان صادر عن المحكمة الجزئية بالقدس اليوم الثلاثاء قوله إنه من المتوقع الآن أن يبدأ المدعون العامون في تقديم الأدلة في مطلع فبراير، مشيرا إلى تأثير جائحة فيروس كورونا في إبطاء الإجراءات.ونفى نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في بداية محاكمته، ارتكاب أي مخالفة.