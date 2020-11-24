ماكرون يتوقع رفع الإغلاق في فرنسا 15 ديسمبر

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن الحكومة تنوي رفع الإغلاق والسماح بالتنقل في فرنسا اعتبارا من 15 ديسمبر قبل أعياد نهاية السنة، وذلك لدى إعلانه أول تخفيف للقيود مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية التي اغلقت قبل شهر ابتداء من السبت.واضاف ماكرون في كلمة متلفزة خصصت للاجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا أنه يمكن لكل المتاجر الصغيرة كالمكتبات ومحلات بيع الزهور فتح ابوابها السبت والاغلاق في الساعة 21،00. وتبقى الحانات والمطاعم وصالات الرياضة والملاهي الليلية مغلقة.