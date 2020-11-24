إيطاليا تسجل 853 وفاة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

سجلت إيطاليا 853 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 630 في اليوم السابق، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ 28 مارس.كما سجلت وزارة الصحة 23232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف عن 22930 في اليوم السابق.وإيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وسجلت إجمالا 51306 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه منذ فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.كما رصدت 1.455 مليون حالة إصابة في المجمل.