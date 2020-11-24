رئيس مجلس النواب الليبي يصل موسكو ويلتقي وزير الخارجية الروسي

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مساء الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بناءً على دعوة من السلطات الروسية.ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق قوله، إن رئيس مجلس النواب الليبي استهل زيارته للعاصمة موسكو بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.