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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمياه» ترفع درجة استعداداتها لمواجهة الأمطار

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:10 م
الأمطار
الأمطار
محمد إبراهيم
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة اعتبارًا من الأربعاء 25112020 حتى يوم الجمعة 27112020.

واتجه ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية وتفقد أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية، ومتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التي تشهد سقوط أمطار، بمحافظات (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - القاهرة - والجيزة).

وأعلنت الشركة القابضة انتشار معدات وسيارات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم بالمحاور الرئيسية والإنفاق ومطالع الكبارى للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها محافظتا القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جاهزية البدالات والمعدات بطريق الكورنيش، وعدد من المناطق الأخرى.

وأكد أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مراجعة أماكن تمركزات المعدات، والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وناشدت الشركة القابضة فى بيان لها المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيئ على النحو التالى:

١- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا /ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

٤- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

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