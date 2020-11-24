القوى العاملة تعلن عن 240 فرصة عمل جديدة بشبين الكوم

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 240 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات بشبين الكوم، وذلك من الجنسين، وبراتب يحدد بحسب المقابلة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف على 35 سنة، ولا يشترط مؤهل.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عامل ماكينة، و50 عامل جودة، و50 عاملا مساعدا، و20 عامل مكواة، و20 عامل تعبئة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2221673 أو 2221522 أو 0482222283، أو التوجه لمقر الشركة في شبين الكوم، المنطقة الحرة الصناعية، المنوفية.