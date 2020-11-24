إزالة السقالات المتضررة جراء حريق كاتدرائية نوتردام فى باريس

أزيلت السقالات المنصهرة جزئيًا التي كانت تعلو كاتدرائية نوتردام في باريس، بعدما تضررت بشدة جراء حريق مدمر العام الماضي.وقال جان- لوي جورجولان الممثل الخاص لترميم كاتدرائية نوتردام اليوم الثلاثاء: "تم التخلص من التهديد الذي كانت تشكله هذه السقالات على الكاتدرائية. وسنكون قادرين الآن على العمل في المراحل الأخيرة من الحماية".وأضاف أنه في الخطوة التالية، سيتم تركيب جهاز يشبه المظلة لحماية نقاط تقاطع أقواس الكاتدرائية من المطر.وتم نصب السقالات لأعمال الترميم في برج نوتردام الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا، الذي دمرته النيران في 15 أبريل العام الماضي. وفي حين صمدت السقالات أمام انهيار البرج، فقد تشوهت بشكل كبير بسبب الحرارة وشكلت خطرا جسيما على سلامة الكاتدرائية التي تضررت بشدة. وتتكون السقالات من حوالي 40 ألف قطعة تزن 200 طن وبلغ ارتفاع بعضها 40 مترا.