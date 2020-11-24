محافظ الإسكندرية يتابع جاهزية اللجان العامة للفرز عقب إغلاق صناديق الاقتراع

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، منذ قليل، عددًا من اللجان العامة للوقوف على مدى جاهزيتها عقب إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية بالمحافظة.وأوضح أنه يوجد 5 لجان عامة موزعة على مستوى المحافظة ومقرهم "كلية النصر فيكتوريا، وكلية الزراعة سابا باشا، ومدرسة السيد محمد كريم القومية سموحة، ونادي الترام الرياضي محرم بك، وبحي العجمي قاعة المؤتمرات".وتابع المحافظ دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الانتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات، مقدما الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل اللائق.وأكد الشريف أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة مرت بسلامة ولم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية من شأنها التأثير علي سير الانتخابات.وأوضح أنه كانت هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الانتخابية على مدار اليومين لرصد أي صعوبات وإزالتها فورا.