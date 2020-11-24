بالأرقام.. نتائج لجنة 184 بدائرة سنورس وطامية في الفيوم

كشف البيان الإحصائى للجنة رقم 184 لدائرة سنورس وطامية بالفيوم لجنة ١٤٤ بندر طامية عن حصول المرشح محسن أبو سمنة على ٥٢٢ صوتا بينما حصل المرشح أحمد مصطفى على ٤٤٥ صوتا وحصل المرشح أيمن الصفتي على 133 صوتا وحصل بسام الصواف على 274 صوتا، وحصل عبدالمنعم محمد عبد العليم على 410، وحصل محمد ثابت الجمال على 457 صوتا.وبدأ فرز الأصوات الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، في تمام التاسعة مساءً وتجميعها استعدادا للتوجه بالمظروفات الخاصة بالأصوات للجنة العامة بالساحة الشعبية بسنورس.