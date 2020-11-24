محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية الدور التنموي لجامعة العريش

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش تلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساسي في عمليات التنمية على أرض سيناء.وشدد شوشة - خلال حضوره، اليوم الثلاثاء أعمال مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات - على أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في توفير أي احتياجات للجامعة؛ حيث إن ذلك يصب في مصلحة أبناء المحافظة.كما شدد على ضرورة التكاتف بين الجميع للنهوض بشمال سيناء، مشيرا إلى اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحاور التنمية المختلفة في المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبا كليات جامعة العريش، خاصة كلية العلوم الزراعية، بإنشاء مركز علمي بوسط سيناء للاستفادة من 275 ألف فدان صالحة للزراعة، إلى جانب قيام باقي كليات الجامعة بدورها في خدمة وتنمية المجتمع، لافتا إلى أن من أهم محاور التنمية بشمال سيناء، التنمية الزراعية والمجتمعية.وقال المحافظ إن "التنمية المجتمعية هي إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، معلنا تطوير 3 طرق وشوارع رئيسية في مدينة العريش، وهي: شارعا الفاتح والجيش وصولا إلى شارع أسيوط والطريق الدائري الجديد، بحيث تصبح هناك 3 حارات في كل اتجاه.ونوه بأن الأجهزة التنفيذية ستنشئ وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين في حيي السبيل والعبور بالعريش، إلى جانب إحلال وتجديد شبكة المياه بالمدينة بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه توفر 25 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.وأضاف أنه يجري إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا والشرق الأوسط غربي العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى، تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلتين الثانية والثالثة.. موضحًا أن المحافظة تسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي، حيث سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان، على أن يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.وبين المحافظ أنه تم إنشاء التجمعات التنموية بإجمالي 18 تجمعا تنمويا متكامل المرافق والأنشطة، منها 11 تجمعا في شمال سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء، منوها بإعلان الهيئة العامة للتنمية الزراعية طرح أراضي ترعة السلام للبيع لزراعتها.وأرسل المحافظ، خلال اجتماع المجلس، برقية شكر باسمه واسم مجلس جامعة العريش إلى رئيس الجمهورية على المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة شمال سيناء في مختلف القطاعات، خاصة محاور الطرق الجديدة في العريش.من جهته، وجه الدكتور سعيد لافي الشكر للمحافظ على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها، مشيرا إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع كافة الإجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.