رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية الدور التنموي لجامعة العريش

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:30 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ.ش.أ
طباعة
أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش تلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساسي في عمليات التنمية على أرض سيناء.

وشدد شوشة - خلال حضوره، اليوم الثلاثاء أعمال مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات - على أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في توفير أي احتياجات للجامعة؛ حيث إن ذلك يصب في مصلحة أبناء المحافظة.

كما شدد على ضرورة التكاتف بين الجميع للنهوض بشمال سيناء، مشيرا إلى اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحاور التنمية المختلفة في المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبا كليات جامعة العريش، خاصة كلية العلوم الزراعية، بإنشاء مركز علمي بوسط سيناء للاستفادة من 275 ألف فدان صالحة للزراعة، إلى جانب قيام باقي كليات الجامعة بدورها في خدمة وتنمية المجتمع، لافتا إلى أن من أهم محاور التنمية بشمال سيناء، التنمية الزراعية والمجتمعية.

وقال المحافظ إن "التنمية المجتمعية هي إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، معلنا تطوير 3 طرق وشوارع رئيسية في مدينة العريش، وهي: شارعا الفاتح والجيش وصولا إلى شارع أسيوط والطريق الدائري الجديد، بحيث تصبح هناك 3 حارات في كل اتجاه.

ونوه بأن الأجهزة التنفيذية ستنشئ وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين في حيي السبيل والعبور بالعريش، إلى جانب إحلال وتجديد شبكة المياه بالمدينة بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه توفر 25 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.

وأضاف أنه يجري إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا والشرق الأوسط غربي العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى، تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلتين الثانية والثالثة.. موضحًا أن المحافظة تسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي، حيث سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان، على أن يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

وبين المحافظ أنه تم إنشاء التجمعات التنموية بإجمالي 18 تجمعا تنمويا متكامل المرافق والأنشطة، منها 11 تجمعا في شمال سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء، منوها بإعلان الهيئة العامة للتنمية الزراعية طرح أراضي ترعة السلام للبيع لزراعتها.

وأرسل المحافظ، خلال اجتماع المجلس، برقية شكر باسمه واسم مجلس جامعة العريش إلى رئيس الجمهورية على المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة شمال سيناء في مختلف القطاعات، خاصة محاور الطرق الجديدة في العريش.

من جهته، وجه الدكتور سعيد لافي الشكر للمحافظ على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها، مشيرا إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع كافة الإجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

موضوعات متعلقة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

سفاح الجيزة للنيابة: كنت عايز أبقى رجل أعمال.. وأبناؤه: «اعدموه بسرعة»

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

الصور

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ومخزن الأدوية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

ضبط زوجين هولنديين يحاولان بيع جبن مسروق قيمته 40 ألف يورو

ربح 7.2 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل بالعالم

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

أيام زمان

«طفل أمريكي اسمه بيتر».. كيف خدع سمير صبري «العندليب» لمدة عام؟

«تنكرت فتم إلقاء القبض عليها».. حكاية مأزق في حياة شادية

«مكنتش عاوزه أحس إني عالة على حد».. كيف استقبلت سعاد حسني قرار علاجها على نفقة الدولة؟

«بيلعب حسب المزاج». اعتراف لموسيقار الأجيال أغضب جماهير الزمالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
ثروت الخرباوي
الحرب العالمية النفسية
المزيد

الثقافة

رئيس اتحاد الناشرين: معارض محلية وبيع الكتب لجهات حكومية لتجاوز خسائر تأجيل معرض القاهرة

الخميس.. مناقشة رواية «كبسولة الموت» لـ داليا مجدي بدار الهلال

«أصول البحث فى الثقافة المادية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

«قصة صورة» تجمع طه حسين وأديبة كفيفة: كانت تحلم بمقابلته