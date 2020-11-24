غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن لجان انتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساء مع نهاية اليوم الثاني للانتخابات دون حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية منذ فتح أبواب اللجان وحتى نهاية اليوم الثلاثاء على التوالي مع السماح لكل الناخبين المتواجدين داخل باب اللجنة بالإدلاء بأصواتهم.وأغلق المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بإغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية، لافتًا إلى تزايد أعداد الناخبين قبيل إغلاق أبواب اللجان بساعات قليلة فى بعض القرى والمراكز ومدينة أسيوط التي شهدت إقبالًا من الشباب والسيدات وكبار السن، مشيرًا إلى بدء عمليات فرز الأصوات داخل تلك اللجان تحت تأمين من قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان على مدار 24 ساعة.وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى أنه تابع واطمأن على سير العمل باللجان الانتخابية وعمليات التصويت سواء عن طريق غرفة عمليات المحافظة أو عن طريق جولات ميدانية وتفقدية لعدد من اللجان بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط على مدار اليومين وحتى إغلاق جميع الصناديق في تمام الساعة الـ 9 مساءً وبدء أعمال فرز الأصوات ونقل الصناديق إلى 4 لجان عامة (قسم أول أسيوط، القوصية، الفتح، أبوتيج) وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية مشيرًا إلى متابعة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة للعملية الانتخابية وتفقدهم بعض اللجان بالمراكز والقرى على مستوى المحافظة برفقة رؤساء هذه المراكز والمدن فضلًا عن متابعتهم لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات في جميع اللجان والتى انعقدت على مدار يومين بحضور سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.كما ثمن محافظ أسيوط المجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين المقار واللجان الانتخابية بجانب مجهودات التنفيذيين والقضاة والإداريين المشرفين على الانتخابات، بالإضافة الى المشاركين في غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على متابعتهم لعملية الاقتراع وتذليلهم كل العقبات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر موجهًا الشكر إلى مواطني أسيوط بجميع المراكز والمدن والقرى على خروجهم للانتخابات وممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لخروج الانتخابات بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط كعاصمة للصعيد، لافتًا إلى توافر كراسي متحركة ومظلات بجميع لجان المحافظة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة وتسهيلًا لهم للتصويت داخل اللجان وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونين و779 ألفا و851 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا ،بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.