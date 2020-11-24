«قومي حقوق الإنسان» يرصد ملاحظات انتخابية بجولة إعادة النواب

واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والغرف الفرعية التابعة له بالمحافظات، متابعة مجريات انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى التي بدأت منذ صباح أمس، واستمرت حتى نهاية عملية التصويت لليوم الثاني واجراء عملية الفرز، ويتنافس فيها 220 مرشحا على 110 مقعد بالدوائر الفردية.وضمت جولة الإعادة 47 دائرة انتخابية في 13 محافظة بالمرحلة الأولى، حيث تنافس 4 مرشحين على مقعدين بمحافظة الجيزة و26 مرشحا على 13 مقعد بمحافظة الإسكندرية و14 مرشح على 7 مقاعد بمحافظة الفيوم و16 مرشحا على 8 مقاعد بمحافظة بني سويف و30 مرشح على 15 مقعد بمحافظة المنيا و24 مرشح على 12 مقعد بمحافظة أسيوط و4 مرشحين على مقعدين بمحافظة الوادى الجديد، و28 مرشح على 14 مقعد بمحافظة سوهاج، و18 مرشح على مقاعد بمحافظة قنا، و6 مرشحين على 3 مقاعد بمحافظة الاقصر، و10 على 5 مقاعد بمحافظة اسوان، و36 مرشح على 18 مقعد بمحافظة البحيرة، و4 مرشحين على مقعدين بمحافظة مطروح فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها بالنظام الفردى والقائمة من الجولة الأولى.وأكد الرصد الميدانى الذى قام به متابعى المجلس وفروعه بمحافظات جولة الإعادة توافر الإجراءات الأمنية أمام اللجان إضافة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الناخبين، وتوفير سبل الإتاحة للتيسير على الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة.وأوفدت غرفة عمليات المجلس المركزية بعثة متابعة ميدانية بمحافظة الجيزة بالدائرة الوحيدة الباقية للإعادة على مقعدين هى البدرشين والعياط اللجنة العامة (3) مدرسة الشوبك الغربى الثانوية المشتركة باللجان الفرعية رقم (40 – 41 – 42 )، مدرسة الناصر الإبتدائية باللجان الفرعية رقم ( 94- 95 – 96 )، مدرسة الطرفاية الإبتدائية بالمرزيق، وتبين من المتابعة أن التصويت بها دون المتوسط والإقبال يتركز على الناخبين من كبار السن والأميين بشكل لافت، كما لا يوجد دعاية إنتخابية فى محيط اللجان، أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية لم نجد لها مظاهر باللجان أو حتى من المواطنين فى المناطق المحيطة باللجان.وعلى صعيد أخر تم رصد بعض الملاحظات والمخالفات فى عدد من المحافظات المختلفة، وجاءت كالتالى:في محافظة الفيوم، رصد متابعى المجلس واقعة إطلاق النار على أحد المرشحين ويدعى أحمد مصطفى بدائرة سنورس قرية كوم أوشيم، حيث أسفرت هذه الواقعة عن إصابة ابن شقيق المرشح ولم يتم التعرف على فاعل الواقعة، إضافة الى انخفاض نسبة المشاركة بعدد من اللجان بنفس الدائرة، بالإضافة لوجود دعاية انتخابية من خلال مكبرات صوت بقرية العجميين وقرية طبهار بدائرة إبشواي لصالح مرشح.وفي محافظة سوهاج بمدرسة الشهيد خلف عبدالقادر بادفا الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج لجان فرعية رقم 1 -2 تزايد نسبة المشاركة بهذه اللجان.قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 48 بمدرسة فازرة الابتدائية بدائرة المراغة باحتجاز المرشح المستقل اللواء أحمد أبوالدهب ورمزه الانتخابى الأسد، إثر تعديه لفظيًا على رئيس اللجنة والناخبين، وتم استدعاء قيادات مديرية أمن سوهاج للتدخل لتوفير الحماية لكافة الأطراف.وفي محافظة أسيوط باللجنة العامة رقم (٣) ومقرها مركز الفتح تلاحظ توافد الناخبين على المقار الانتخابية للادلاء بأصواتهم بسهولة، اضافة إلى انتظام سير العملية الانتخابية وبمتابعة سير العملية الانتخابية من خارج اللجان تم رصد انتشار قوات الأمن واتباع الإجراءات الاحترازية لوقاية الناخبين من العدوى بالفيروسات.ورصد متابعى المجلس بمحافظة بنى سويف بدائرة مركز وبندر بنى سويف انخفاض نسبة المشاركة بجميع اللجان الكائنة بالدائرة، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين بنفس الدائرة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والأمنية أمام اللجان «مدرسة الإيمان الإعدادية بنين لجنة رقم 110 ومدرسة خاتم المرسلين الخاصة لجنة رقم 126، ومدرسة محمد متولي الشعراوي لجنة رقم 113، ومدرسة محمد أنور السادات لجنة رقم 109، ومدرسة خالد ابن الوليد لجنة رقم 120، تلاحظ أن نسبة المشاركة فى التصويت ضعيفة فى هذه اللجان مقارنة بعدد الأصوات المقيدة بكشوف الناخبين، إضافة إلى تواجد أمني مكثف أمام المقار الانتخابية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.وفي محافظة أسوان، تم رصد قيام أنصار المرشح علي الملاوي بتوزيع مبالغ مالية قيمتها 100 جنيه على الناخبين من أجل التصويت لصالحه بمدرسة القومية العربية المشتركة بمركز إدفو قرية الرديسية، وفي مدرسة خريط بقرية خريط مركز نصر النوبة بأسوان لجان رقم ٣٤،٣٥ تلاحظ تزايد الإقبال والمشاركة من قبل السيدات، إضافة لوجود دعاية انتخابية لصالح المرشحين ياسين عبدالصبور وأيمن محمد فؤاد، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وتستمر غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج عن تلك المرحلة، ويحث المجلس الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالداخل يومي 7-8 ديسمبر 2020 على المشاركة في اختيار ممثليهم من المرشحين لمجلس النواب كحق دستوري أصيل.