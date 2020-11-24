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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. طرح فيلم «فيرس» بدور العرض السينمائية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:10 م
فيرس
فيرس
دعاء عبد المقصود
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قررت الجهة المنتجة لفيلم "فيرس" طرحه بالسينمات غدًا الأربعاء، بعد أن سبق وتم طرح الإعلان التّرويجي والأغنيّة الدعائية للفيلم على موقع يوتيوب، والأغنية كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو، وغناء مامو وكرسبو؛ تمهيدًا لبدء عرض الفيلم يوم 25 نوفمبر الجاري.

كان الإعلان الترويجي للعمل قد تخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل عقب طرحه بـ48 ساعة.

يعد فيلم "فيرس" أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل الشاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة والذي تدخل حياته شخصية مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردًا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.

الفيلم إخراج أسامة عمر وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز، وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبوعوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبدالحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.

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