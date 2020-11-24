هبوط أرضى مفاجئ فى الطريق الزراعى بين سوهاج وقنا (صور)

شهدت قرية الجواهين التابعة لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، هبوطًا أرضيًا في الطريق الزراعي الغربي الواصل بين سوهاج وقنا، وهو طريق فرعي تم إنشاؤه مؤخرا لتخفيف الضغط عن الطريق الزراعي الشرقي الذي يمر داخل المحافظة.حيث فوجئ الأهالي بانهيار جزء كبير من الطريق وتعطيل حركة المرور، فيما رجح البعض أن يكون سبب الهبوط مرور الجسر على ماسورة متهالكة للصرف الزراعى، تربط بين ترعتي نجع حمادي والترعة المواجهة لها.