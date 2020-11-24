البحرين تشيد بدور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة

أشاد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وبناء جسور التعاون بين الشعوب العربية وشعوب العالم.جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، منوهًا بجهود العسومي في خدمة العمل البرلماني البحريني والعربي في مختلف المحافل الدولية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وأعرب عاهل البحرين عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة والداعمة، التي يقفها دائمًا البرلمان العربي، رئيسًا وأعضاء، تجاه مملكة البحرين.من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره لمواقف البحرين الداعمة للعمل البرلماني العربي المشترك، مؤكدًا سعيه الدائم لتعزيز الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة العربية.