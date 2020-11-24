نائبة بايدن: سنعيد تحالفات أمريكا وأبرز التحديات أمامنا كورونا والتغير المناخى

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس، الثلاثاء، أن جو بايدن اختار فريقا يمثل كل الشعب.وقالت «هاريس» في كلمة لها مساء اليوم، ضمن خطاب لإدارة بايدن الجديدة، إن من أبرز التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة هي فيروس كورونا والتغير المناخي.وتعهدت كامالا هاريس أول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي بإعادة بناء تحالفات الولايات المتحدة من أجل الأمن الأمريكي.واعتبرت كامالا هاريس أن جو بايدن الرئيس المنتخب اختار فريقا رائعا لقيادة الولايات المتحدة.وشدد بايدن في كلمة له- مساء اليوم- على أن الفريق الجديد في إدارته سيجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحلفاء، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة في ظل إدارته.