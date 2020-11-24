محافظ أسوان ينعى الشهيد أحمد جمال ويكلف السكرتير العام بحضور مراسم استقبال الجثمان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت، بحضور مراسم استقبال جثمان الشهيد متطوع رقيب أحمد جمال عثمان، 24 سنة، من قوة مكتب مخابرات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالسلوم التابعة لمحافظة مرسى مطروح، بمطار دراو الحربي في حضور العميد عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكري، وأيضًا لفيف من القيادات العسكرية، بجانب العشرات من أسرة الشهيد البطل أحمد جمال واستشهد أثناء تأديته الواجب الوطني بمشاركته في تنفيذ مداهمة ومطاردة لعناصر من المهربين الخارجين عن القانون.وعقب ذلك حضر سكرتير عام المحافظة صلاة الجنازة ومراسم الدفن لجثمان الشهيد بمقابر أسرته وسط حضور المئات من أقاربه وأهالي القرية والقرى المجاورة، كما قدم واجب العزاء لأسرته بديوان عائلة الشهيد البطل.من جانبه، نعى اللواء أشرف عطية شهيد الواجب الوطني من أبناء المحافظة بقرية العدوة التابعة لمركز كوم أمبو، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته لأسرته وأهله، داعيًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.