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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في كاراباخ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمتين هاتفيتين، مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في إقليم كاراباخ، في ظل انتشار قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وذكر الكرملين- في بيان أوردته وسائل إعلامية محلية اليوم الثلاثاء- أن الرئيس بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بحثوا يومي 23 و24 نوفمبر مهمة قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ، والخطوات المستقبلية المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية للسكان هناك.

وأضاف البيان: "أن الزعماء تناولوا قضايا التنسيق في المجال الاقتصادي وفتح طرق المواصلات بالمنطقة، كما بحث بوتين مع علييف وباشينيان سير تطبيق اتفاقات التسوية في قره باغ، إضافة إلى نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى يريفان وباكو في 21 نوفمبر".

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا بوساطة روسية، في 9 نوفمبر الجاري، اتفاقا يقضي بالوقف الكامل للحرب في قره باغ، ونشر قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

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