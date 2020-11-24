بايدن يقدم أعضاء فريقه في مؤتمر صحفي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة، مشيرا، خلال كلمة لتقديم أعضاء في إدارته، إلى أن هذا الفريق سيعلن عن عودة البلاد وليس الانسحاب من العالم.وأكد بايدن أن "أنتوني بلينكين سيعيد الثقة في وزارة الخارجية، وسيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية".وأعلن الرئيس المنتخب أن "مايوركاس سيتولى وزارة الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات.وكشف بايدن أنه "سيكون للولايات المتحدة ولأول مرة مسئول عن المناخ"، مضيفا أن "جون كيري كان له دور في التوصل لاتفاقية باريس للمناخ".وذكر الرئيس المنتخب أن "جيك سوليفان سيكون مستشارا للأمن القومي، وهو يدرك أن الأمن الاقتصادي هو أساس الأمن الوطني".وأشار إلى أن "ليندا توماس تسمى سفيرة الشعب، وستكون مندوبتنا في الأمم المتحدة، وهي عملت في مناطق مختلفة من العالم".يذكر أن ولاية بنسلفانيا قد أعلنت، اليوم، عن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ميشيجان.