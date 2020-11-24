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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميناء جبل على بدبى يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:02 م
ميناء جبل علي
ميناء جبل علي
وكالات
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استقبل ميناء جبل علي بدبي، حاوية استوردتها شركة "كيموها إنتربرونورز"، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي مقرًا لها، من شركة "دافيك" الإسرائيلية المصنعة للأشرطة اللاصقة الحساسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود، أحد موانئ الشحن الرئيسة في إسرائيل.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "نهنئ شركة كيموها إنتربرونورز على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويسعدنا أن يكون ميناء جبل علي مركزا لتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وهذه العملية هي مجرد البداية".

وأضاف: نحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الأنشطة التجارية التي ستدعم اقتصاد البلدين وقطاع الأعمال في المنطقة، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا ودعمنا الكامل لتلك الروابط التي سنبذل جهدنا لتعزيزها من أجل تسريع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة.

من جانبه قال كيران آشر، رئيس شركة كيموها إنتربرونورز: "نتشرف أن نكون مبادرين بالمشاركة والبدء في خطوة مهمة ستؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل. وستسجل هذه الخطوة كسابقة في تاريخ البلدين، ولا يسعنا إلا تقديم الشكر لموانئ دبي العالمية لجهودها من أجل تسهيل عملية نقل هذه الشحنة بسلاسة".

وأضاف "إننا ندير عملياتنا من جافزا منذ العام 1988، وأؤكد أنها موقع مثالي لتأسيس الصناعات والتواصل مع العالم، ونشيد هنا أيضًا بدعم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في دولة الإمارات، لتسهيله إتمام هذه الصفقة".

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