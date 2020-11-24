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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أرباح المشغل الرئيسي لسلسلة متاجر أيكيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:56 م
متاجر أيكيا
متاجر أيكيا
وكالات
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أعلنت مجموعة أنجكا جروب السويدية، وهي المشغل الرئيسي للعلامة التجارية لسلسلة متاجر الآثاث
السويدية أيكيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها السنوية بمقدار الثلث مقارنة بالعام السابق نتيجة الإغلاق المؤقت للكثير من الفروع، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجموعة: إن أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي بلغت 2. 1 مليار يورو (4. 1 مليار دولار)، مقابل 8. 1 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وتدير أنجكا 387 فرعا من فروع أيكيا في 30 دولة.

واضطرت إلى إغلاق حوالي 75% من متاجرها لعدة أسابيع في ذروة الجائحة.

وبلغ إجمالي إيرادات أنجكا خلال العام المالي الماضي 4. 37 مليار يورو مقابل 2. 39 مليار يورو خلال العام المالي السابق.

وتعتبر ألمانيا أكبر أسواق سلسلة متاجر أيكيا التي تديرها أنجكا، وتمثل حوالي 16% من مبيعاتها، وتضم قائمة الأسواق الخمس الرئيسية للسلسلة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

وقال جوفينسيو مايزتو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة أنجكا جروب، إن العام الماضي كان اختبارا لنا، وكان اختبارا لقيمنا ومرونة العاملين معا، والذي نجحوا في تجاوزه بموقف مالي قوي.

يذكر أن أيكيا غير مسجلة في البورصة، ولا تعلن نتائجها المالية بانتظام.

وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت أنجكا جروب عن اعتزامها رد الدعم المالي الحكومي الذي حصلت عليه لتغطية أجور العمال المتعاونين في ذروة الجائحة، ولم تكشف المجموعة عن حجم هذه المساعدات.

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