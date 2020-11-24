فيلم «Broken Keys» يمثل لبنان فى الأوسكار

رشحت وزارة الثقافة اللبنانية فيلم «Broken Keys» للمخرج جيمي كيروز لتمثيل لبنان رسميًا في مسابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة الفيلم الأجنبي.«Broken Keys» إنتاج شركة Ezekiel العالمية حاز على النسبة الأعلى من الأصوات، وكتابة وإخراج جيمي كيروز وبطولة طارق يعقوب، رولا بقسماتي، عادل كرم، سارة أبي كنعان، منير معاصري ونخبة من الممثلين.