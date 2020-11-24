تحقيقات موسعة فى مشاجرة الفريق الأوليمبى للمصارعة بالبساتين
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:57 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة البساتين الجزئية، الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي الأوليمبي بالمعادي في واقعة نشوب مشاجرة بين اللاعبين ووجود إصابات، واستدعاء اللاعبين وأعضاء الفريق لسؤالهم عن الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن أن اللاعبة "س.ح" بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز صحبة مدربها "م.ط" نشبت بينها وبين مدرب المنتخب "م.ف" مشادة تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتدخل نجل الثالث في المشاجرة ولاعب مصارعة أيضًا، وقاموا بالاعتداء على الأولى والثاني، ما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.
وقالت اللاعبة إنها بصدد الدخول إلى بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل النادى الأوليمبي بالمعادى بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادمًا يعتدى عليها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك ونشبت بينهم المشاجرة بعد ذلك حتى حضرت الشرطة.
وبالاستعلام عن الحالة الصحية ونوع الإصابات التي تعرض لها الطرفان، وإعداد تقرير بذلك لإرفاقه بالتحقيقات.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين فريق المصارعة بالنادى الأوليمبي بالمعادي ووجود مصابين، وتم إحضارهم إلى القسم وحرر محضر رسمي بذلك.
وكشفت التحقيقات عن أن اللاعبة "س.ح" بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز صحبة مدربها "م.ط" نشبت بينها وبين مدرب المنتخب "م.ف" مشادة تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتدخل نجل الثالث في المشاجرة ولاعب مصارعة أيضًا، وقاموا بالاعتداء على الأولى والثاني، ما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.
وقالت اللاعبة إنها بصدد الدخول إلى بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل النادى الأوليمبي بالمعادى بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادمًا يعتدى عليها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك ونشبت بينهم المشاجرة بعد ذلك حتى حضرت الشرطة.
وبالاستعلام عن الحالة الصحية ونوع الإصابات التي تعرض لها الطرفان، وإعداد تقرير بذلك لإرفاقه بالتحقيقات.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين فريق المصارعة بالنادى الأوليمبي بالمعادي ووجود مصابين، وتم إحضارهم إلى القسم وحرر محضر رسمي بذلك.