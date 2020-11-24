تحقيقات موسعة فى مشاجرة الفريق الأوليمبى للمصارعة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي الأوليمبي بالمعادي في واقعة نشوب مشاجرة بين اللاعبين ووجود إصابات، واستدعاء اللاعبين وأعضاء الفريق لسؤالهم عن الواقعة.وكشفت التحقيقات عن أن اللاعبة "س.ح" بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز صحبة مدربها "م.ط" نشبت بينها وبين مدرب المنتخب "م.ف" مشادة تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتدخل نجل الثالث في المشاجرة ولاعب مصارعة أيضًا، وقاموا بالاعتداء على الأولى والثاني، ما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.وقالت اللاعبة إنها بصدد الدخول إلى بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل النادى الأوليمبي بالمعادى بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادمًا يعتدى عليها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك ونشبت بينهم المشاجرة بعد ذلك حتى حضرت الشرطة.وبالاستعلام عن الحالة الصحية ونوع الإصابات التي تعرض لها الطرفان، وإعداد تقرير بذلك لإرفاقه بالتحقيقات.تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين فريق المصارعة بالنادى الأوليمبي بالمعادي ووجود مصابين، وتم إحضارهم إلى القسم وحرر محضر رسمي بذلك.