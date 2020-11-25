سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى البنوك المصرية



سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-11-2020 في البنوك المصرية





أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 50.99 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار ليسجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.14 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.29 جنيه وللبيع 51.39، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.27 جنيه وللبيع 51.42.



وفي المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36، وفي بنك بلوم سجل للشراء 50.99 جنيه وللبيع 51.42، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.39.

كما ارتفع سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 50.93 جنيه وللبيع 51.42، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.27 جنيه وللبيع 51.42، وفي وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.42، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.42.