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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-11-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:12 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 25-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.44، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.39، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.34 جنيه وللبيع 51.27.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-11-2020 في البنوك المصرية

كما ارتفع سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 50.93 جنيه وللبيع 51.42، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.27 جنيه وللبيع 51.42، وفي وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.42، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.42.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 50.99 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار ليسجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.14 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.29 جنيه وللبيع 51.39، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.27 جنيه وللبيع 51.42.

وفي المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36، وفي بنك بلوم سجل للشراء 50.99 جنيه وللبيع 51.42، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.39.

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