ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:55 م
آلاء حسنطباعة
فازت بروايتها الأولى "ثورة بركان خامل" والتي صدرت بالعديد من المسابقات للقصص القصيرة على مستوى الوطن العربي، وشاركت في العديد من الكتب المجمعة، إنها الكاتبة الشابة ريم البسيوني، وروايتها الثانية قيد الطباعة، ومن المقرر أن تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.
حول أول كتاب شجعها على الكتابة، وأقرب بيت شعر لقلبها، وأول ما كتبته في بداية حياتها، كان هذا الحوار معها:
وإليكم نص الحوار..
• ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟
لدي الكثير والكثير من الكتب المفضلة، فكل روايات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي مفضلة لي وتحمل الكثير من الذكريات في مراهقتي، وعلى سبيل المثال لا الحصر رواية "أرض النفاق" للكاتب الكبير يوسف السباعي، وجدتها مصادفة في مكتبة البيت وأنا في المرحلة الإعدادية تقريبا، وكنت أنجز ما لدي من واجبات دراسية بسرعة حتى أعيش معها وانفصل بها تماما عن عالمي الصغير.
• أول كتاب شجعك على الكتابة؟
الكتابة موهبة في الأساس مثل أي موهبة يمنحها الله للإنسان، وتصقل بالقراءات المتعددة في مختلف المجالات وفروع الأدب، شجعتني كتب العراب أحمد خالد توفيق على صقل موهبتي التي حباني الله بها، فأنا من أشد المعجبات به وبطريقة كتابته وسرده السلس وخفة ظله الواضحة من بين السطور.
• أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟
أحب الشعر وأتذوقه، وأحفظ عن ظهر قلب بيت من شعر صفي الدين الحلي: إذا ما فعلت الخير ضوعف شرهم.. وكل إناء بالذي فيه ينضح.. وأتذكره دائما عندما يسيء أي شخص لي.
• أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟
اكتشفت أن الوسط الثقافي كأي وسط آخر، به الكثير من المجاملات وهذا لم يعجبني بالطبع، وأقف كثيرا موقف المتعجب من الخلطة التي يتعمد بعض الكتاب إضافتها لأعمالهم لجذب أكبر شريحة من المراهقين والشباب.
• من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك لك؟ وما قصته؟ ولماذا؟
أقرب شخصية لقلبي هو "صابر" بطل روايتي "ثورة بركان خامل"، لأنه شخصية واقعية نقابلها في أي مكان، في المدرسة أو العمل أو الشارع، أو حتى في نطاق الأسرة.. صابر هو رمز لكل شخص ولد مختلفا، ولم يتقبله المجتمع حتى حوله لبركان ثائر.
• هل تتذكرين أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟
بدأت كتابة في سن صغيرة بتشجيع من والدي، وأول قصة كتبتها كنت في الصف الخامس الابتدائي تقريبا، وأذكر أنني كنت أحصل على درجات عالية في التعبير وحبي للكتابة والقراءة هو السبب الرئيسي لعشق مادة اللغة العربية وتفوقي فيها طوال المراحل الدراسية.
• هل هناك شخصية في فيلم مفضل لك؟ ومن؟ ولماذا؟
هي شخصية تاريخية أعجبت بها وبقوتها وكبريائها وحبها لمملكتها ولشعبها (الملكة زنوبيا) ملكة تدمر، والتي قامت بدورها الممثلة رغدة في المسلسل السوري "العبابيد".
• هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تتذكريه دائما؟ من هو؟
ليس موقفا بمعنى الكلمة ولكنني دائما ما أتعرض للخلط بيني وبين كاتبة أخرى تحمل نفس الاسم.
• ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يوما ما؟
أحلم بأن أكتب قصة عن مرضى الجذام ألقى فيها الضوء على معاناتهم وآلامهم.
• لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟
أوجه الدعوة للكاتبة الأمريكية (بيرل باك).
• هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟
نعم أؤمن بالطبع، لأن السحر مذكور في القرآن، ولكني على يقين تام أن كل شيء بأمر الله فقط.
• إذا كتبتي قصة من سطر واحد عن الموت.. كيف ستكون؟
الموت ممر يقودنا إلى الله.
حول أول كتاب شجعها على الكتابة، وأقرب بيت شعر لقلبها، وأول ما كتبته في بداية حياتها، كان هذا الحوار معها:
وإليكم نص الحوار..
• ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟
لدي الكثير والكثير من الكتب المفضلة، فكل روايات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي مفضلة لي وتحمل الكثير من الذكريات في مراهقتي، وعلى سبيل المثال لا الحصر رواية "أرض النفاق" للكاتب الكبير يوسف السباعي، وجدتها مصادفة في مكتبة البيت وأنا في المرحلة الإعدادية تقريبا، وكنت أنجز ما لدي من واجبات دراسية بسرعة حتى أعيش معها وانفصل بها تماما عن عالمي الصغير.
• أول كتاب شجعك على الكتابة؟
الكتابة موهبة في الأساس مثل أي موهبة يمنحها الله للإنسان، وتصقل بالقراءات المتعددة في مختلف المجالات وفروع الأدب، شجعتني كتب العراب أحمد خالد توفيق على صقل موهبتي التي حباني الله بها، فأنا من أشد المعجبات به وبطريقة كتابته وسرده السلس وخفة ظله الواضحة من بين السطور.
• أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟
أحب الشعر وأتذوقه، وأحفظ عن ظهر قلب بيت من شعر صفي الدين الحلي: إذا ما فعلت الخير ضوعف شرهم.. وكل إناء بالذي فيه ينضح.. وأتذكره دائما عندما يسيء أي شخص لي.
• أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟
اكتشفت أن الوسط الثقافي كأي وسط آخر، به الكثير من المجاملات وهذا لم يعجبني بالطبع، وأقف كثيرا موقف المتعجب من الخلطة التي يتعمد بعض الكتاب إضافتها لأعمالهم لجذب أكبر شريحة من المراهقين والشباب.
• من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك لك؟ وما قصته؟ ولماذا؟
أقرب شخصية لقلبي هو "صابر" بطل روايتي "ثورة بركان خامل"، لأنه شخصية واقعية نقابلها في أي مكان، في المدرسة أو العمل أو الشارع، أو حتى في نطاق الأسرة.. صابر هو رمز لكل شخص ولد مختلفا، ولم يتقبله المجتمع حتى حوله لبركان ثائر.
• هل تتذكرين أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟
بدأت كتابة في سن صغيرة بتشجيع من والدي، وأول قصة كتبتها كنت في الصف الخامس الابتدائي تقريبا، وأذكر أنني كنت أحصل على درجات عالية في التعبير وحبي للكتابة والقراءة هو السبب الرئيسي لعشق مادة اللغة العربية وتفوقي فيها طوال المراحل الدراسية.
• هل هناك شخصية في فيلم مفضل لك؟ ومن؟ ولماذا؟
هي شخصية تاريخية أعجبت بها وبقوتها وكبريائها وحبها لمملكتها ولشعبها (الملكة زنوبيا) ملكة تدمر، والتي قامت بدورها الممثلة رغدة في المسلسل السوري "العبابيد".
• هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تتذكريه دائما؟ من هو؟
ليس موقفا بمعنى الكلمة ولكنني دائما ما أتعرض للخلط بيني وبين كاتبة أخرى تحمل نفس الاسم.
• ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يوما ما؟
أحلم بأن أكتب قصة عن مرضى الجذام ألقى فيها الضوء على معاناتهم وآلامهم.
• لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟
أوجه الدعوة للكاتبة الأمريكية (بيرل باك).
• هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟
نعم أؤمن بالطبع، لأن السحر مذكور في القرآن، ولكني على يقين تام أن كل شيء بأمر الله فقط.
• إذا كتبتي قصة من سطر واحد عن الموت.. كيف ستكون؟
الموت ممر يقودنا إلى الله.