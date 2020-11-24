ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

وإليكم نص الحوار..

• ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟

• أول كتاب شجعك على الكتابة؟

• أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟

• أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟

• من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك لك؟ وما قصته؟ ولماذا؟

• هل تتذكرين أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟

• هل هناك شخصية في فيلم مفضل لك؟ ومن؟ ولماذا؟

• هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تتذكريه دائما؟ من هو؟

• ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يوما ما؟

• لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟

• هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟

• إذا كتبتي قصة من سطر واحد عن الموت.. كيف ستكون؟

فازت بروايتها الأولى "ثورة بركان خامل" والتي صدرت بالعديد من المسابقات للقصص القصيرة على مستوى الوطن العربي، وشاركت في العديد من الكتب المجمعة، إنها الكاتبة الشابة ريم البسيوني، وروايتها الثانية قيد الطباعة، ومن المقرر أن تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.حول أول كتاب شجعها على الكتابة، وأقرب بيت شعر لقلبها، وأول ما كتبته في بداية حياتها، كان هذا الحوار معها:لدي الكثير والكثير من الكتب المفضلة، فكل روايات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي مفضلة لي وتحمل الكثير من الذكريات في مراهقتي، وعلى سبيل المثال لا الحصر رواية "أرض النفاق" للكاتب الكبير يوسف السباعي، وجدتها مصادفة في مكتبة البيت وأنا في المرحلة الإعدادية تقريبا، وكنت أنجز ما لدي من واجبات دراسية بسرعة حتى أعيش معها وانفصل بها تماما عن عالمي الصغير.الكتابة موهبة في الأساس مثل أي موهبة يمنحها الله للإنسان، وتصقل بالقراءات المتعددة في مختلف المجالات وفروع الأدب، شجعتني كتب العراب أحمد خالد توفيق على صقل موهبتي التي حباني الله بها، فأنا من أشد المعجبات به وبطريقة كتابته وسرده السلس وخفة ظله الواضحة من بين السطور.أحب الشعر وأتذوقه، وأحفظ عن ظهر قلب بيت من شعر صفي الدين الحلي: إذا ما فعلت الخير ضوعف شرهم.. وكل إناء بالذي فيه ينضح.. وأتذكره دائما عندما يسيء أي شخص لي.اكتشفت أن الوسط الثقافي كأي وسط آخر، به الكثير من المجاملات وهذا لم يعجبني بالطبع، وأقف كثيرا موقف المتعجب من الخلطة التي يتعمد بعض الكتاب إضافتها لأعمالهم لجذب أكبر شريحة من المراهقين والشباب.أقرب شخصية لقلبي هو "صابر" بطل روايتي "ثورة بركان خامل"، لأنه شخصية واقعية نقابلها في أي مكان، في المدرسة أو العمل أو الشارع، أو حتى في نطاق الأسرة.. صابر هو رمز لكل شخص ولد مختلفا، ولم يتقبله المجتمع حتى حوله لبركان ثائر.بدأت كتابة في سن صغيرة بتشجيع من والدي، وأول قصة كتبتها كنت في الصف الخامس الابتدائي تقريبا، وأذكر أنني كنت أحصل على درجات عالية في التعبير وحبي للكتابة والقراءة هو السبب الرئيسي لعشق مادة اللغة العربية وتفوقي فيها طوال المراحل الدراسية.هي شخصية تاريخية أعجبت بها وبقوتها وكبريائها وحبها لمملكتها ولشعبها (الملكة زنوبيا) ملكة تدمر، والتي قامت بدورها الممثلة رغدة في المسلسل السوري "العبابيد".ليس موقفا بمعنى الكلمة ولكنني دائما ما أتعرض للخلط بيني وبين كاتبة أخرى تحمل نفس الاسم.أحلم بأن أكتب قصة عن مرضى الجذام ألقى فيها الضوء على معاناتهم وآلامهم.أوجه الدعوة للكاتبة الأمريكية (بيرل باك).نعم أؤمن بالطبع، لأن السحر مذكور في القرآن، ولكني على يقين تام أن كل شيء بأمر الله فقط.الموت ممر يقودنا إلى الله.