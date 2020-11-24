محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع فى طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، جولة تفقدية بحي ثان طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالمدينة.وتجول المحافظ ونائبه في شوارع منطقة قحافة والسلخانة، حيث تابعا أعمال تركيب الإنترلوك والتي تأتي ضمن مشروع تطوير العشوائيات، ووجه بعدم تركيب الإنترلوك بمنطقة السلخانة وإعادته للمقاول لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، كما وجه بسرعة إنارة جميع الشوارع بالمناطق العشوائية وإزالة الأعمدة المتهالكة.وخلال الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع بطرس ومحب والشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي "توت عنخ آمون سابقا"، حيث وجه بتوحيد الأرصفة بتلك الشوارع.كما توجه المحافظ لمعاينة شارع حسن رضوان لإعادة رصفه بِنَاءً على التقارير الواردة من الدكتور محمود رئيس حي ثان طنطا واللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة، والتي أوصت بعدم استلام أجزاء من الشارع وإعادة رصفها على نفقة المقاول وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.من جانبه أكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أنه لا يتم رصف أي شارع إلا بعد التأكد من دخول جميع المرافق، وعمل الميول، وتركيب بالوعات صرف الأمطار بجميع الشوارع التي يتم رصفها.