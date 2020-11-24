شيرين عادل تتابع ديكورات مسلسل محمد إمام الجديد استعدادًا للتصوير

بدأت المخرجة شيرين عادل متابعة تنفيذ بناء الديكور الخاص بمسلسل الفنان محمد إمام الجديد مع مجموعة من المهندسين، استعدادًا لانطلاق تصويره منتصف شهر ديسمبر تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.ولم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم نهائي للمسلسل الذي كان يحمل اسم «الملك»، ومن المقرر تغييره حتى لا يتعارض تسويقيًا مع مسلسل عمرو يوسف الجديد الذي يحمل أيضًا اسم «الملك».ويعكف المؤلف محمد صلاح العزب على كتابة الحلقات المتبقية من العمل، حيث انتهى مؤخرا من تسليم نصف الحلقات لشركة سينرجي المنتجة للمسلسل.