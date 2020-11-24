محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد الاستقامة بالخارجة

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مسجد الاستقامة بمدينة الخارجة، والذي تم رفع كفاءته وتوسعته وإضافة خدمات ملحقة به لخدمة الأهالي، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والشيخ محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ عادل آدم، رئيس الجمعية الشرعية بالخارجة، وعدد من التنفيذيين وأهالي المدينة.ووجه المحافظ الشكر لجميع المساهمين والمتبرعين والمشرفين على استكمال أعمال الإنشاء والتطوير، والتي بلغت تكلفتها ٥ ملايين جنيه، حيث يتكون المسجد من ٣ ساحات صلاة تسع ١٨٠٠ مصلٍ، إحداها مخصصة للصم وضعاف السمع، وقاعة محاضرات تسع ٥٠ دارسًا، مشيداََ بالمشاركة المجتمعية البناءة لخدمة المجتمع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.