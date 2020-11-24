إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.وتلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام مدينة الفيوم الجديدة ووجود مصابين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من صفاء طه عبدالكريم، 40 سنة، وحسام خالد محمد، 12 سنة، ومحمد عبدالنبي محمد، 33 سنة، وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام، وعمل الإسعافات اللازمة لهم.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.