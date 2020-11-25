حقيقة تعطيل الدراسة فى المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية

شهدت الساعات الماضية صدور قرارات من عدد من المحافظين بإعلان تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس المتوقعة بناء على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها وفقا لطبيعة الحالة الجوية لكل محافظة.

تعطيل الدراسة في 6 محافظات

وبلغت عدد المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة بها اليوم الأربعاء 6 محافظات، وهي: "الدقهلية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية"، حيث قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ، الدقهلية، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، وحرصا على سلامة التلاميذ الطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، بنطاق محافظة الدقهلية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

كما قرر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إصدار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، للطلاب والمدرسين في المدارس والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية، للحفاظ على سلامتهم؛ نظرا لسوء حالة الطقس المتوقعة غدا من قبل خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح بيان محافظة الإسكندرية أن المديريات الخدمية تتمثل مديريات "التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والشباب والرياضة والمساحة والري".

واستثنى قرار المحافظ القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات، كما تطالب المحافظة المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

تعطيل الدراسة في البحيرة

كما أعلنت محافظة البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية فى محافظة البحيرة حسبما قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس، باستثناء القيادات وأطقم العمل فى المدارس، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

تعطيل الدراسة في مطرح

كما قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة، والموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب، مع استمرار التدريس عن بعد يستمر غداً دون توقف في الجامعة.

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ

كما أعلنت محافظة كفر الشيخ تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفر الشيخ)، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصا، مع استمرار التدريس أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

كما استثنى قرار محافظ كفر الشيخ القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

تعطيل الدراسة في دمياط

كما قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة في المحافظة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وحفاظاً على سلامة الطلاب.